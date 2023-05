O futebolista do Sporting, Youssef Chermiti, esteve entregue ao departamento médico dos leões no treino deste domingo, menos de 24 horas depois do triunfo frente ao Marítimo, no duelo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Chermiti, que falhou o duelo com os insulares, juntou-se ao central Jeremiah St. Juste e ao extremo Jovane Cabral nas ausências por problemas físicos.

Na conferência de imprensa após o encontro, o treinador dos verde e brancos, Ruben Amorim, referiu que Chermiti sentiu uma «dor nas costas» que o limitou.

Na sessão matinal deste domingo, os jogadores mais utilizados ante o Marítimo fizeram trabalho de recuperação pós-jogo. Os restantes trabalharam normalmente no relvado.

A equipa tem folga na segunda-feira e volta a treinar na manhã de terça-feira para preparar o dérbi com o Benfica, em Alvalade, da 33.ª jornada (domingo, dia 21, 20h30).