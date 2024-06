O Benfica perdeu este domingo na receção ao Sporting de Braga, por 1-0, na 16.ª e antepenúltima jornada da fase final do campeonato nacional, adiando as contas do título de sub-15.

Um golo de Salvador Pereira, aos 53 minutos, deu a vitória ao Sporting de Braga, que com este resultado e fruto da derrota do Sporting ante o FC Porto (0-3), subiu ao 3.º lugar, com 30 pontos.

Já as águias mantêm a liderança, com 41 pontos, tendo mais uma oportunidade para fazer a festa já na próxima jornada.

Quem ainda sonha com o título é o FC Porto, que com o triunfo por 3-0 ante os leões, é 2.º classificado, com 37 pontos. Abdu Cassamá (31m) e Eduardo Martins (45m, 51m), fizeram os golos dos dragões. O Sporting desceu ao 4.º lugar, com os mesmos 28 pontos.

Na 17.ª e penúltima jornada, no próximo fim de semana, o Benfica visita o Marítimo e o FC Porto recebe o Belenenses.