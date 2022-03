A Seleção Nacional de sub-17 apurou-se esta tarde para o Europeu da categoria, com uma goleada «gorda» frente à Finlândia, por 9-1.

Na terceira e última jornada da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa 2022, bastava um empate para Portugal garantir a qualificação, mas os jogadores lusos esmeraram-se.

José Dinis Rodrigues e Rodrigo Ribeiro foram os grandes destaques, com um hat-trick cada: Rodrigues, do Sp. Braga, marcou aos 45+1m, 60m e 65m, ao passo que o avançado do Sporting, já com minutos na equipa orientada por Ruben Amorim, entrou aos 63 minutos e fez o gosto ao pé aos 74m, aos 80m e aos 89m. O segundo golo, de resto, é um golaço de levantar o estádio.

Ora veja:

Afonso Moreira (11m), João Gonçalves (13m) e Diogo Monteiro (90+2m) fizeram os restantes golos da formação de José Lima, ao passo que Talvitie, aos dois minutos, marcou para os finlandeses.

Com três vitórias sobre a Finlândia, a República da Irlanda e a Bulgária, Portugal está assim no Europeu de sub-17 que se realiza em maio, em Israel.