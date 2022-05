Recuperado da covid-19, o selecionador nacional dos sub-17 já estará no banco no segundo jogo do Campeonato da Europa, marcado para esta sexta-feira, e alerta para a qualidade da Suécia.

«A equipa sueca é muito equilibrada, muito organizada, normalmente não sofre muitas transições, porque estão sempre bem posicionados e quando têm possibilidades de serem eles a efetuar essas transições, são muito rápidos a chegar à baliza adversária», alertou José Lima.

Lima abordou ainda a ausência do banco na primeira jornada: «Sofre-se mais estando de fora. Fico muito satisfeito por estar aqui, com os jogadores, com o staff, é bom em todos os aspetos. Senti um grande orgulho em todos depois do jogo com a Escócia, porque fizeram coisas muito boas.»

Portugal defronta na sexta-feira a Suécia, às 16h30 locais (14h30 em Lisboa), no Estádio Municipal de Lod, em Israel.

A «equipa das quinas» lidera o grupo D, com os mesmos três pontos da Suécia, que na jornada inaugural venceu a Dinamarca (2-1).