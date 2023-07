Hugo Félix esteve em especial destaque no triunfo sobre a Polónia (2-0), na estreia da seleção de sub-19 no Campeonato da Europa que está a decorrer em Malta. O jogador do Benfica fez uma assistência para o primeiro golo e depois marcou ele próprio o segundo. Um golo com uma dedicatória especial para a família, pai e irmão que estavam nas bancadas.

«Ter o meu irmão [João Félix] nas bancadas é muito especial. Mandou-me antes do jogo uma mensagem de boa sorte, e é muito bom», destacou o jogador do Benfica em declarações ao Canal 11.

Quanto ao jogo, Hugo Félix destacou a segunda parte em que fez o segundo golo. «Foi um jogo muito completo, quer na primeira parte, quer na segunda, mas ainda estivemos melhor na segunda parte. Foi um jogo perfeito. É muito importante entrar a ganhar e fazer os três pontos. Agora queremos mais três pontos frente a Itália», destacou.

O primeiro golo, com assistência de Hugo Félix, foi marcado pelo central portista Gabriel Brás que destacou a importância do golo madrugador. «Tivemos uma entrada forte. Marcar logo no início do jogo foi importante. Depois, controlámos o jogo e foi assim até ao fim. Jogamos e damos tudo pelo país e pelos portugueses», eferiu também o defesa.