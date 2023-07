Martim Marques garante que a seleção de sub-19 está determinada em bater a Itália, na próxima sexta-feira, e, desta forma, garantir desde já a qualificação para as meias-finais do Campeonato da Europa que está a decorrer em Malta.

Depois da vitória na estreia frente à Polónia (2-0), Portugal pode garantir, agora, a qualificação para a fase a eliminar. «Foi uma boa entrada no Europeu, uma vitória justa num jogo em que demonstrámos uma grande atitude. Entrámos a ganhar cedo no jogo e isso elevou os nossos níveis de confiança. No geral, fizemos uma grande exibição», realçou o defesa do Sporting em declarações à plataformas da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal e Itália [4-0 a Malta] venceram na ronda inaugural, mas quem vencer o duelo de sexta-feira fica em situação privilegiada para garantir o primeiro lugar do Grupo A. «O que correu melhor [frente à Polónia] foi a entrada, porque marcámos muito cedo, depois quebrámos um pouco, mas conseguimos reagir e demonstrar o nosso valor. Sabemos que temos sempre coisas a melhorar, mas vamos iniciar esse trabalho já neste treino tendo em vista a Itália frente a quem queremos a vitória», insistiu o defesa esquerdo.

Portugal iniciou esta terça-feira a preparação para o encontro frente a Itália, que se vai realizar no relvado sintético Centenary Stadium, em Ta’Qali. «É um jogo importante, perante um adversário forte. Se vencermos estamos praticamente nas meias-finais que é um dos nossos grandes objetivos. Vamos encarar o jogo como encaramos todos - procurando e lutando pela vitória. Eu nunca joguei frente à Itália, mas a nossa geração já o fez e foi um jogo bem disputado. Acredito que vai ser uma grande oportunidade para mostrarmos que somos um país muito forte no futebol. Portugal, Itália e Espanha provavelmente são os candidatos mais fortes ao título, sem tirar as outras equipas desta corrida. Sabemos que a Itália será um adversário à altura, mas só queremos a vitória», destacou ainda.

Depois de defrontar a Itália na sexta-feira, Portugal fecha esta primeira fase frente à anfitriã Malta, no domingo.

Recordamos que os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos qualificam-se para as meias-finais do Euro2023.