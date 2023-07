De forma surpreendente, a Ucrânia eliminou a França (3-1) e está apurada para as meias-finais do Europeu de sub-21, o que lhe vale, desde já, uma presença inédita no torneio olímpico de futebol.

A seleção gaulesa até esteve a ganhar, graças a um golo de Rayan Cherki (19m), mas a Ucrânia deu a volta ao marcador com um bis de Sudakov (32m, de penálti, e 44m), com Bondarenko a confirmar o triunfo (86m).

A Ucrânia vai agora defrontar a Espanha nas meias-finais, mas já garantiu a primeira participação no torneio olímpico de futebol, em Paris 2024. Isto porque a outra meia-final será entre Israel e a Inglaterra, que não participa nos Jogos Olímpicos de forma isolada, mas como Grã-Bretanha.

Quer isto dizer que as três vagas europeias ficam para Ucrânia, Espanha e Israel. A França já tinha a participação garantida, mas como anfitriã do torneio olímpico.