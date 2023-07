A seleção espanhola de sub-21 carimbou a passagem às meias-finais do Campeonato da Europa da categoria ao derrotar, este sábado, a Suíça, por 2-1, após prolongamento.

Em Bucareste, na Roménia, o marcador não sofreu qualquer alteração até ao intervalo. Já na segunda parte, aos 69 minutos, Abel Ruiz, que foi titular tal como o companheiro do Sporting de Braga Victor Gómez, recebeu a bola de Alex Baena, encarou o defesa na área e serviu Sérgio Gómez para o remate na passada, à entrada da área.

A vitória parecia já não fugir aos espanhóis quando, no primeiro minuto dos descontos, Zeki Amdouni, avançado do Basileia que já foi associado ao Benfica, ficou na cara de Arnau Tenas e atirou de pé esquerdo para forçar o prolongamento.

No tempo extra, a «La Roja» foi superior e voltou a passar para a frente aos 103 minutos, após um remate de Juan Miranda que sofreu um desvio e traiu Amir Saipi, guarda-redes helvético.

A Espanha segue, assim, para as meias-finais, onde vai defrontar o vencedor do França-Ucrânia, marcado para as 20h00 deste domingo, em Cluj-Napoca.