Atualmente em segundo lugar na fase de apuramento para o Euro sub-21 em 2023, Portugal pode passar para a frente do Grupo D nesta terça-feira.

Para isso precisa de vencer a Grécia, que ultrapassou, ainda que à condição por ter um jogo a mais, a equipa das quinas nesta semana depois do empate surpreendente dos comandados de Rui Jorge com a Islândia.

«Dependemos só de nós para acabar esta qualificação em primeiro e é nisso que nos vamos focar. Temos de nos focar em fazer um bom jogo e vamos lá com o pensamento só na vitória, em trazer os três pontos para casa», afirmou o médio do FC Porto antes da viagem.

«Nós todos temos muita qualidade. Temos muita malta nova aqui, mas com plena confiança em todos eles. E não é por um jogo menos conseguido da nossa parte que vamos pôr em causa tudo aquilo que já foi feito. Temos uma qualificação bastante positiva, tivemos agora um pequeno deslize com o empate, mas vamos à procura da vitória na Grécia», acrescentou Fábio Vieira, considerando que Portugal tem se mais afirmativo diante da Grécia e deixar para trás a entrada apática do jogo anterior com a Islândia.

«Sabemos que eles têm uma boa equipa, mas nós, mantendo-nos iguais a nós próprios e impondo o nosso estilo de jogo desde início, vamos chegar lá com o objetivo de ganhar. (...) O principal desafio é contra nós próprios. Porque se nos mantivermos iguais a nós, temos de pensar no que é a nossa equipa e naquilo que temos de fazer para desmontar o adversário», referiu.

A Grécia lidera o Grupo D, com 17 pontos em sete jogos, mais um ponto do que Portugal (seis jogos), seguindo-se Bielorrússia com nove (sete), Islândia com oito (seis), Chipre com sete (seis), e Liechtenstein ainda a zero (oito).