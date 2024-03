O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, convocou 23 jogadores para os jogos frente a Ilhas Faroé e Croácia, que vão acontecer no final do mês de março.

Face à última convocatória, de novembro, o técnico de 50 anos faz quatro alterações: saem Francisco Lemos, Rafael Fernandes, Henrique Araújo e Tigo Morais, entram Diogo Pinto, Tiago Santos, Gustavo Sá e Martim Neto.

Portugal, diga-se, ocupa atualmente o primeiro lugar do grupo G de qualificação para o Euro sub-21 de 2025, na Eslováquia: joga com as Ilhas Faroé a 21 de março (17h30), no Estádio de São Luís, e com a Croácia no dia 26 de março, no mesmo estádio.

OS CONVOCADOS DE RUI JORGE:

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting), João Carvalho (Sp. Braga) e Samuel Soares (Benfica);

Defesas: Eduardo Quaresma (Sporting), Leonardo Buta (Gil Vicente), Rafael Rodrigues (Benfica), Renato Veiga (Basel), Tiago Santos (Lille), Tomás Esteves (Pisa) e Tomás Araújo (Benfica);

Médios: Bernardo Folha (FC Porto), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Estoril), Martim Neto (Gil Vicente), Mateus Fernandes (Estoril), Paulo Bernardo (Celtic) e Vasco Sousa (FC Porto);

Avançados: Carlos Borges (Ajax), Fábio Silva (Rangers), Pedro Santos (Benfica), Rodrigo Gomes (Estoril), Tiago Tomás (Wolfsburgo) e Youssef Chermiti (Everton).