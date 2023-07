João Neves venceu o prémio de melhor golo do Campeonato da Europa de sub-21, revelou esta segunda-feira a UEFA.

O golo em questão foi o que o médio da Seleção Nacional apontou frente à Bélgica, na terceira jornada da fase de grupos. A votação em questão, diga-se, foi levada a cabo por fãs.

João Neves, jogador do Benfica, bateu a concorrência do georgiano Zuriko Davitasgvili e do ucraniano Georgiy Sudakov, segundo e terceiro, respetivamente.

Ora veja os dez mais votados para melhor golo do Euro sub-21: