Eloy Casals, selecionador dos sub-21 de Andorra, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a derrota por 3-0 frente a Portugal, numa partida do grupo G:



«Faltou-nos ter mais bola. Quando não tens bola contra um rival tão bom com bola, é difícil criar ocasiões. Gostaríamos de ter tido um pouco mais de bola e de sair mais do nosso meio-campo, conseguir uns livres ou uns cantos. Portugal é, evidentemente, muito superior física e tecnicamente.»



[Ficou satisfeito com os primeiros 30minutos?]:



«Sim, estivemos bem nos primeiros 30 minutos. Como disse, Portugal não criou ocasiões. Depois do minuto 30, sofremos o primeiro golo e fisicamente começámos a baixar o rendimento. Os jogadores portugueses levam quatro ou cinco jornadas de Liga enquanto os nossos ainda estão no fim da pré-época. Isso notou-se.»



[Com que imagem ficou de Portugal?]:



«Portugal é favorito não só para ganhar o grupo, mas para ganhar a fase final. É uma seleção com grandes jogadores, grandes individualidades e hoje demonstrou-o. Estivemos bem, mas Portugal é muito superior.»