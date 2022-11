Portugal teve nota máxima no teste contra a República Checa. A seleção de sub-21 portuguesa goleou a congénere checa por 5-1 numa partida de preparação para o Europeu de 2023.



Além do resultado, a equipa orientada por Rui Jorge reforçou o estatuto de candidata a conquistar a prova no próximo ano. Fez, no fundo, jus ao estatuto de vice-campeão europeia.



Portugal apanhou-se em vantagem no marcador logo aos dois minutos por Henrique Araújo. A jogada coletiva da seleção lusa é digna de destaque: paciência, boas combinações pelos três corredores até ao cruzamento de João Mário. Vitinha ainda amorteu para a finalização fácil do avançado - para já, herdeiro do lugar de Gonçalo Ramos.



Apesar da vantagem, a seleção portuguesa manteve a postura habitual: mandou no jogo com bola. E nem foi preciso esperar muito para o segundo golo em Portimão. Desta feita, Portugal recorreu a processos mais simpels, mas igualmente eficazes: passe a rasgar de Inácio para Henrique Araújo que facilmente chegou ao bis.

O defesa do Sporting, que não conseguiu figurar entre os eleitos de Fernando Santos para o Mundial 2022, foi do céu ao inferno. Depois da assistência, o central dominou mal e perdeu a bola para Pudhorocky que bateu Celton Biai.



O golo caiu do céu aos checos que estão longe do nível luso. Foi, por isso, com naturalidade que a «equipa das quinas» ampliou o marcador. Além de qualidade com bola, Portugal mostrou-se agressivo sem bola e ensaiou inúmeras vezes uma pressão alta, imediatamente à saída da área contrária. Numa dessas ocasiões, Paulo Bernardo aproveitou para marcar um golaço.



Até ao intervalo a República Checa poderia ter encurtado diferenças não fosse o remate de Cerv ter esbarrado no poste. Esse foi, sublinhe-se, o último vislumbre ofensivo dos checos até aos minutos finais.



Pelo meio, Portugal deliciou e goleou. Rui Jorge não mexeu ao intervalo e a seleção não deu quaisquer hipóteses. O vice-campeão europeu criou ocasiões em catadupa, mas apenas Henrique Araújo mostrou ter a pontaria afinada: hat-trick do avançado após um passe açucarado de Fábio Vieira.



Pouco depois, Fábio Silva, Afonso Sousa, Francisco Conceição e Zé Carlos foram a jogo. Apesar das trocas, a seleção nacional não caiu a pique no que ao rendimento diz respeito. Continuou a ter bola, a conseguir entrar pelos três corredores, enfim, jogou a seu bel-prazer. Ainda conseguiu chegar ao 5-1 por Paulo Bernardo (bisou) e poderia ter alcançado um resultado ainda mais alargado não o guarda-redes Markovic a brilhar.



Teste superado com nota 5 frente a um oponente que também estará na Geórgia e na Roménia no próximo verão.