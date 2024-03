Rui Jorge, selecionador de sub-21, Rui Jorge, apresentou uma lista com várias novidades para os jogos com as Ilhas Feroé e Croácia, relativos à fase de qualificação para o Euro2025, mas o grande destaque na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio da convocatória foi a promoção de Francisco Conceição para a seleção principal, de Roberto Martínez.

Sub-21: confira a lista de convocados

Entre as novidades nos Sub-21 destacam-se as chamadas do guarda-redes Diogo Pinto (Sporting), do defesa direito Tiago Santos (Lille), dos médios Gustavo Sá (Famalicão) e Martim Neto (Gil Vicente) e ainda do ponta de lança Youssef Chermiti (Everton), mas as primeiras palavras do selecionador foram para Francisco Conceição.

«O Francisco está na seleção principal e deve desfrutar dela. Sabemos que não existem muitas datas em que isto seja possível a nível de seleção AA. Quando temos, acho que a devemos aproveitar da melhor forma possível para dar a possibilidade de trabalharem num contexto diferente. Fico feliz por o Francisco ter esta oportunidade e que consiga demonstrar tudo o que sabe, para agarrá-la com unhas e dentes», realçou.

Portugal vai defrontar as Ilhas Feroé, no Estádio São Luís, em Faro, no próximo dia 21 e, cinco dias depois, defronta também a Croácia no mesmo estádio.

«As Ilhas Faroé não têm o mesmo nível da Croácia, que é o adversário mais qualificado do grupo, com jogadores de muita qualidade e que se equiparam aos nossos a nível de qualidade técnica e de jogo. Sabemos o quão difícil é fazer trajetórias limpas, o que já não vamos conseguir fazer, mas queremos demonstrar a nossa qualidade», destacou.

Apesar da liderança no grupo, Portugal conta com mais uma partida do que a Croácia, que ainda não perdeu no agrupamento, ao contrário dos portugueses que somaram um desaire frente à Grécia (1-2), no derradeiro encontro realizado em novembro.

«Não estamos num período de observação, estamos em competição. São dois jogos de apuramento em que tudo faremos para os vencer. A minha intenção não é observar ou dar minutos aos jogadores, é construir uma equipa o mais equilibrada possível para vencer», destacou ainda.

A seleção de sub-21 vai concentrar-se, a partir da próxima segunda-feira, em Lagos, no Algarve, para começar a preparar os dois jogos do Grupo G.

Recordamos que Portugal é líder do grupo, com 12 pontos, em cinco jogos, sendo seguido pela Grécia (11 pontos/6 jogos), Croácia (10/4), Ilhas Faroé (7/5), Andorra (3/6) e Bielorrússia (3/8).