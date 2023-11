A Seleção de Sub-21 concedeu esta segunda-feira a primeira derrota no Grupo G da fase de qualificação para o Campeonato da Europa, em Tripoli, diante da Grécia (1-2) e, no final do jogo, Rui Jorge assumiu que Portugal não fez um bom jogo.

«Não conseguimos fazer aqui um bom jogo. Fizemos um jogo dividido, um jogo de sacrifício e de luta, mas sem a qualidade que normalmente apresentamos. Principalmente, na primeira parte. Houve dificuldade na circulação, fomos lentos a soltar a bola e não conseguimos encontrar os nossos extremos muitas vezes para o um-contra-um», destacou o treinador em declarações ao Canal 11.

Além disso, defende o selecionador, a Grécia também esteve bem. «Fez um jogo mais direto, o que também dificultou. Mas, quando as equipas o fazem, temos de ter capacidade para quando elas estão desequilibradas defensivamente, fazer a diferença. E nós não conseguimos fazê-lo», acrescentou.

Apesar do desaire, Portugal continua no primeiro lugar do grupo. «Infelizmente, com o resultado de hoje, demos um passo atrás naquilo que está a ser a nossa qualificação, mas há que seguir. Vai ser uma qualificação disputada até ao final. Nós sabemos disso», comentou.

Renato Veiga: «Não estivemos ao melhor nível, mas demos tudo»

Renato Veiga, atualmente no Basileia, considera que os jogos fora são sempre diferentes. «Há jogos assim, sabíamos que ia ser um jogo completamente diferente do que tivemos em nossa casa [vitória por 2-0, 17 de outubro, em Guimarães], é um campo difícil, jogos fora são sempre diferentes dos jogos em casa. Foi um pequeno percalço, e em março há mais. Hoje não estivemos ao nosso melhor nível, mas demos tudo de nós», comentou.

Paulo Bernardo: «Não entrámos bem no jogo»

O médio Paulo Bernardo, cedido pelo Benfica aos escoceses do Celtic, fala numa má abordagem ao jogo. «Acho que não entrámos bem no jogo, demos uma parte de avanço. Tivemos também um pouco de azar ao abrir da segunda [parte], que eles marcaram o segundo golo, e depois, a partir daí, tentámos, mas as coisas não estavam a correr como nós queríamos. Continuámos a lutar até ao minuto final, mas não conseguimos marcar [mais] nenhum golo», destacou também.