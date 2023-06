Tiago Dantas, jogador da seleção nacional de sub-21, em declarações ao Canal 11, após a derrota por 2-0 na estreia no Europeu da categoria, diante da anfitriã Geórgia:

«[Como se explica a derrota?] É mais demérito nosso do que mérito do adversário. É certo que eles têm algumas qualidade. Entrámos bem no jogo, a ter bola, faltou-nos um pouco de agressividade no último terço, mais passes verticais, mais remates, mais cruzamentos. As bolas que cruzávamos batiam em nós e saíam para pontapé de baliza. É pensar no que fizemos…Nos golos [tivemos] alguma falta de agressividade, de intensidade, daquela competitividade que é preciso neste tipo de competições. Há que olhar para dentro e pensar que temos de ganhar os próximos dois jogos para passarmos aos quartos de final, que é o objetivo.

[Faltou rematar mais] Faltou criar mais, sermos mais agressivos. Temos de rematar, se não, não vamos fazer golos, isso é lógico. Há que continuar a acreditar, não podemos baixar a cabeça, de maneira nenhuma. O primeiro erro a cometer é esse e não o vamos fazer. Toda a gente tem noção do que fizemos e do que deixamos por fazer. Vamos focar-nos já no segundo jogo contra uma excelente seleção, mas podemos ganhar o jogo.

[Grupo não está a viver um bom momento] Não estamos contentes, não só eu, mas todos temos de ter um bocadinho de liderança, não irmos abaixo. Se virmos alguém para baixo, puxar para cima. Só com energia positiva e foco nas coisas é que pdoemos ultrapassar esta fase de grupos. É isso que vamos fazer: temos de estar todos juntos, nada de baixar a cabeça e pensar nos próximos dois jogos.

[É obrigatório ganhar os próximo dois jogos?] Neste tipo de competições, o primeiro jogo é sempre muito importante, ainda para mais com o grupo que temos pela frente. Este jogo era muito importante, mas não há nada a fazer. Perdemos 2-0, há que olhar para nós próprios, fazer muito mais e melhor e ganhar o próximo jogo.»