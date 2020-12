O Marítimo venceu esta quinta-feira o Portimonense por 2-1 em encontro da 13.ª e penúltima jornada da Liga Revelação.

Com esta vitória, a equipa insular assume a liderança da tabela da Zona Sul à condição com 22 pontos, mais um do que Estoril, que tem menos um jogo, e do que o Benfica, e mais três do que o Belenenses, que também tem menos um jogo.