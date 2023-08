O Benfica goleou esta terça-feira na visita ao Portimonense, por 5-0, em jogo da 3.ª jornada da série B da Liga Revelação, no Centro de Estágio Dois Irmãos.

Depois do 1-0 ao intervalo, os encarnados avolumaram o resultado com mais quatro golos na segunda parte. João Veloso (23m), José Marques (47m), Karel Mustmaa (65m), José Melro (88m) e Kyanno Silva (90+4m) construíram a primeira vitória do Benfica no campeonato.

Os comandados de Paulo Lopes, que têm agora quatro pontos, tinham perdido por 2-1 ante o Estrela e empatado a duas bolas com o Sporting, nos dois primeiros jogos.

A jornada fica completa esta tarde com o Estoril-Mafra (15h30), Sporting-Santa Clara (16h00) e Estrela-Farense (16h00).

Na série A, também esta terça-feira, há Leixões-Vizela (16h00), Gil Vicente-Académico de Viseu (17h00) e Sp. Braga-Rio Ave (18h00). Na quarta-feira, joga-se um Torreense-Famalicão (15h00).