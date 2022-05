O Estoril qualificou-se, ao início da tarde desta terça-feira, para a final da Taça Revelação, depois da derrota por 1-0 ante os sub-23 do Benfica, no Seixal, num resultado que não permitiu às águias anular a derrota de 3-1 da primeira mão, há uma semana, no Estádio António Coimbra da Mota.

O único golo do jogo, no Benfica Campus, foi marcado na segunda parte, aos 57 minutos, por Luís Semedo.

Com o apuramento para a final, o Estoril volta a poder fazer a “dobradinha”, o que aconteceu já em 2020/21 com a conquista da Liga Revelação e da Taça Revelação.

Na final, o Estoril vai defrontar Sporting de Braga ou Marítimo, que jogam a segunda mão da meia-final a partir das 14h30, no Funchal. Os minhotos venceram por 2-0 na primeira mão.