O Benfica venceu, fora de portas, o Portimonense por 1-0, na segunda jornada da zona Sul da Liga Revelação.



O único golo da partida foi anotado por Miguel Nóbrega em cima do final da primeira parte. Canto cobrado à direita por Filipe Cruz, com o defesa a subir mais alto e a cabecear para o fundo da baliza de Rafa.



Com esta vitória as águias sobem provisoriamente ao primeiro lugar com quatro pontos. Por sua vez, o Portimonense é último.



Nos outros jogos desta quinta-feira, o Famalicão recebeu e bateu o Vitória de Guimarães por 3-1 com todos os golos a serem anotados na segunda parte. Geovani abriu o marcador à entrada do quarto de hora final, mas a vantagem famalicenses durou pouco, visto que volvidos dois minutos, Ramalho igualou. André Ricardo (83m) e Jota Lopes deram a vitória ao Famalicão.



Por sua vez, o Boavista perdeu na receção ao Sp. Braga (4-2). Os minhotos marcaram por três vezes na primeira parte, graças aos golos apontados por Rodrigo Gomes (18m), Yan Said (22m) e José Pedro (39m), enquanto os axadrezados marcaram por Gonçalo Oliveira (26m), Na segunda parte, o guarda-redes da Pantera foi expulso e Yan Said bisou (54m). Pedro Santos fixou o resultado final aos 85 minutos.



O golo do Benfica em Portimão: