À 23.ª jornada, a Liga Revelação tem novo líder: o Benfica. As águias venceram esta tarde, o Vitória de Setúbal por 2-1 e beneficiaram do desaire do Sporting em Amares para ascender ao primeiro posto.



As águias marcaram logo aos dois minutos por intermédio de Henrique Araújo. No entanto, os encarnados permitiram a igualdade aos sadinos - marcou Marcos Raposa. A vitória do Benfica chegou na segunda parte por João Ferreira.



Por sua vez, o Sporting perdeu em casa do Rio Ave por 1-0. A partida foi decidida por Luca aos 12 minutos. Os leões acabaram o jogo reduzido a dez elementos por expulsão de João Silva.