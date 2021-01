V. Guimarães e Benfica empataram esta terça-feira a duas bolas, no relvado da Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães, na primeira jornada da segunda fase da Liga Revelação, no grupo de apuramento para a Taça Revelação.

Os minhotos ganharam vantagem aos nove minutos, por Rui Correia, mas os encarnados chegaram ao intervalo em vantagem, graças aos golos de Gerson Sousa e Luís Semedo, respetivamente aos 32 e 34 minutos.

Na segunda parte, o Vitória chegou ao empate aos 57 minutos, por Jota, tendo ainda desperdiçado uma grande penalidade pouco depois. Na compensação, a equipa da casa ficou reduzida a dez praticamente no último lance do jogo, com o cartão vermelho a Caio Domingues, por falta duríssima sobre Henrique Pereira.

O Benfica lidera o grupo de apuramento, com 12 pontos, tendo o Vitória nove com este empate. O Rio Ave, que tem nove pontos à partida para esta segunda fase, pode assim igualar os encarnados caso vença o Cova da Piedade esta tarde (15h00). Há ainda um Sporting-Portimonense às 15h45 e um Académica-Boavista às 17h45.

Recorde-se que as oito equipas deste grupo partiram com metade dos pontos da primeira fase e as primeiras duas classificadas ao final das 14 jornadas apuram-se para a Taça Revelação.