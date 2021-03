Mais de quatro anos e meio depois, Zlatan Ibrahimovic está de regresso à seleção da Suécia: o avançado do Milan integra a convocatória do selecionador Janne Andersson para os jogos com a Geórgia, Kosovo e Estónia.

Em declarações aos canais da à Federação sueca, o jogador do Milan garantiu: «Estou de volta porque mereço, pelo que fiz nos últimos meses, e não porque me chame Zlatan ou seja o Ibrahimovic, mas sim por aquilo que dou em campo. Foi por isso que me escolheram».

«Continuo a um nível muito alto e posso ajudar a equipa de muitas formas. Tanto dentro como fora do relvado», frisou.

Zlatan tinha renunciado à equipa nacional sueca em 2016, após o término do Europeu desse ano, disputado em França e que foi ganho por Portugal.

Nos últimos tempos, em grande forma no Milan, o avançado de 39 anos deixou no ar a possibilidade de um regresso, o que levou o selecionador a viaja até Milão para falar com o avançado.

«Falámos de tudo. Em poucas palavras: traçámos uma barreira sobre o que aconteceu e olhámos para a frente. Tratámo-nos com respeito», explicou Ibrahimovic, que revelou que tinha dito ao técnico para lhe ligar um dia antes de fazer a lista, para avaliar se ele estaria preparado: «Quando esse dia chegou, eu estava preparado».