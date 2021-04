Gary Lineker mostrou-se contra a criação da Superliga Europeia e lançou um apelo:

«O futebol não é nada sem os adeptos. Vimos isso claramente nos últimos 12 meses. Se os adeptos se unirem contra este esquema de pirâmide anti-futebol, podem pará-lo», escreveu o antigo internacional inglês no Twitter.

Football is nothing without its fans. We’ve seen that clearly over the last 12 months. If fans stand as one against this anti-football pyramid scheme, it can be stopped in its tracks.