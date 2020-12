Pepe, Otávio e Jesús Corona continuam a figurar no departamento médico do FC Porto a um dia do clássico com o Benfica para a Supertaça.

Dos três, só Pepe pisou o relvado, sendo que Otávio e Corona fizeram trabalho de ginásio.

Recorde-se que na antevisão à partida Sérgio Conceição disse que Pepe tem 50 por cento de hipóteses de ir a jogo diante dos encarnados e afirmou que só perto da hora de jogo saberá se poderá contar com o brasileiro e o mexicano.

Há nesta altura cinco nomes entregues ao departamento médico dos portistas: Pepe, Otávio, Corona e também Mbaye e Marcano.