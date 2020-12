Numa altura em que ainda não é certa a utilização de Pepe na Supertaça, frente ao Benfica, Sérgio Conceição pegou nas palavras do capitão portista para apontar a responsabilidade que todos os jogadores devem ter.

«O que o Pepe disse é o que eu penso também. O capitão usa a braçadeira, mas toda a gente tem de assumir essa responsabilidade de representar um clube como o nosso e de não abdicar de certos princípios de nós ganharmos. Aí temos de ter muitos capitães no balneário», disse Sérgio Conceição na antevisão do encontro, frisando: «O Pepe, jogando ou não, vai sempre ser importante.»

O central, que se lesionou na face frente ao Tondela e foi alvo de uma intervenção cirúrgica, esteve também na conferência de imprensa e deu conta do estado da equipa para este encontro.

«Sinto-me bem. A equipa está bem, os meus companheiros estão bem, estamos ansiosos que chegue o jogo para fazermos aquilo que mais gostamos, que é jogar», disse Pepe, frisando: «Sinto-me bem e agora temos de esperar a decisão do treinador para ver se eu vou jogar.»,

Se for utilizado, Pepe irá jogar com uma máscara, mas o defesa garante que não será um obstáculo. «Não há cá desculpas.»

Pepe lesionou-se após uma longa paragem por causa de outra lesão, mas garante que se for chamado para o encontro é porque está a 100%. «Já tenho bastante experiência e a forma como trabalhamos aqui, um jogador quando vai para dentro de campo, tem de estar bem fisicamente. Caso eu esteja no jogo, é porque estou em plenas condições para defender o meu clube.»

Questionado sobre a declaração de Sérgio Oliveira, que disse que o FC Porto só tinha três opções para este encontro - «Ganhar, ganhar ou ganhar» -, Pepe afirmou: «Quando vestimos esta camisola, o objetivo e sempre querer ganhar, respeitando sempre os adversários, mas o próximo jogo e uma final e estamos com muita vontade de jogar. Quando entramos no Olival e vestimos esta camisola, ganhar faz parte do nosso dia a dia.»

Pepe foi ainda questionado sobre se a vitória da Supertaça pode ser click para o que resta da época, e afirmou: «Quando se trabalha com seriedade, com objetivos, não é o facto de ganharmos ao nosso rival uma supertaça que é um titulo da época passada, que vai dar esse click. Sabemos que não é fácil ganhar sempre e é muito mais fácil trabalhar em cima das vitórias», apontou.

«Amanhã é um jogo para nós jogadores disfrutarmos, mas agora há que jogar e estamos no bom caminho porque estamos com fome e com vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível», disse Pepe, acrescentando: «Espero que seja um jogo bem jogado, da nossa parte vamos tentar fazer o melhor para que isso aconteça.»

«Nós ganhamos as duas competições no ano passado, que foram muito importantes, deram-nos acesso à Champions, há jogadores que nunca tinham vencido o campeonato e Taça. Puderam sentir o sabor da vitória. É sempre bom ganhar, mas também temos de saber gerir quando não ganhamos», frisou Pepe, garantindo: «A equipa está com fome de querer ganhar sempre.»

Pepe falou ainda sobre Diogo Leite, que elogiou recentemente, e apontou: «Não é só ele. Temos jogadores muito bons no FC Porto que estão a ganhar o seu espaço pouco a pouco e a mostrar o trabalho que fazemos.»