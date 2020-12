Sérgio Conceição fez a antevisão da Supertaça Cândido de Oliveira, desta quarta-feira frente ao Benfica, e foi questionado sobre as surpresas que espera que Jorge Jesus faça na equipa. Recorde-se que os dois treinadores se conhecem há muitos anos e o agora técnico encarnado treinou Conceição no Felgueiras.

«Cabe-nos a nós perceber a dinâmica da equipa do Benfica e conhecer individualmente os jogadores e aquilo que emprestam a determinada dinâmica, quando tem bola e quando não tem e também naquilo que são os esquemas táticos. Nós estamos preparados para os diferentes cenários, obviamente que não sabemos o que o treinador do Benfica está a pensar», começou por apontar Sérgio Conceição.

«Aquilo que é o meu conhecimento do Jorge Jesus já foi há tantos anos que não tem nada a ver. Conheço o trabalho que ele tem feito nos últimos anos, mas aquilo que ele me passava na altura no Felgueiras… não me lembro muitas vezes o que fiz há um mês, quanto mais há 20 e tal anos», frisou.

«Sei que é um treinador que empresta muita convicção e determinação no que faz. Isso ele não mudou. Agora, em termos táticos, no plano estratégico são coisas diferentes», explicou o técnico do FC Porto.

«O Benfica é uma equipa muito ofensiva, talvez a que tem mais ataques e mais situações de golo na Liga. Defensivamente tem sofrido alguma coisa em determinados momentos do jogo. Percebemos e sabemos o que é a equipa do Benfica. Cada jogo é um jogo e há situações que não podemos prever que aconteçam porque dependem do estado emocional dos jogadores, um erro ou outro individual e isso não depende do trabalho dos treinadores», apontou Sérgio Conceição.

«O máximo que podemos controlar, a concentração competitiva, que começa no treinador e termina no roupeiro, isso também trabalhamos. Um jogo é um jogo e por isso é tão bonito e tão apaixonante», disse ainda o treinador.

Questionado sobre se vai ser um jogo tático, Sérgio Conceição afirmou: «Sempre que há jogos ricos a nível tático, para mim, são espetaculares. Depende de como olhamos para as coisas, para o plano estratégico e tático para amanhã. Sabemos que o Benfica tem uma equipa técnica experiente e nós também não andamos aqui há pouco tempo.»