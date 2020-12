A dois dias da Supertaça Cândido de Oliveira, Sérgio Conceição ainda não sabe se poderá contar com Otávio e Corona, duo que saiu lesionado da partida frente ao Nacional.



«Vamos ver. Não sei se os teremos ou não, porque o jogo foi ontem (domingo), não há muito tempo de recuperação. Vamos ver se estão a cem por cento em termos físicos. Se estiverem, obviamente que um treinador gosta sempre de contar com toda a gente e ter toda a gente disponível para estes jogos, em que tudo se decide nesse mesmo jogo. Ou seja, é importante que o plantel esteja todos disponível», referiu, em entrevista à RTP.



Além do brasileiro e do mexicano, Pepe também está em dúvida para o jogo em Aveiro. Mais uma vez, o técnico do FC Porto não confirmou a presença do internacional português, limitando-se a elogiá-lo.



«Somos uma equipa muito competitiva. Temos demonstrado, não só nas provas internas, como na Europa, que temos essa competitividade e isso faz parte do nosso ADN. O Pepe representa ao máximo esse estado de espírito, essa forma de estar diariamente no clube, a forma rigorosa, ambiciosa e determinada como trabalha e, obviamente, é sempre importante ter o nosso capitão em campo», disse.



Pela frente no estádio Municipal de Aveiro, o FC Porto vai ter o Benfica, segundo classificado do campeonato passado e finalistas vencido da Taça de Portugal. Estará o emblema da Luz mais forte com a chegada de Jesus?



«É diferente. O Benfica ganhou títulos antes de Jorge Jesus, ganhou com Jorge Jesus... Ele tem o seu impacto a nível nacional, a nível internacional também conseguiu coisas interessantes e importante. É um Benfica diferente, assim como são todos os jogos. O ano passado estivemos muito bem, nomeadamente contra este rival, espero que seja assim também este ano, principalmente neste jogo, porque vai decidir um título», respondeu.



Conceição desvalorizou a questão relacionada com as debilidades defensivas das águias, um tema voga nas últimas semanas.



«Todas as equipas têm fragilidades e pontos fortes. As grandíssimas equipas têm menos que os outros, mas também as têm. Preparamos o jogo dentro de algumas fragilidades que o adversário normalmente apresenta e olhando também para os seus pontos fortes. Agora, cada jogo tem a sua vida e a sua história. Por vezes, preparamos o jogo de uma determinada forma e o adversário apresenta-se de outra, ou comete menos erros num determinado momento e comete outros que não estamos à espera. Isso faz parte do jogo, assim como a inspiração e a concentração competitiva dos jogadores, que neste jogos que valem títulos é fundamental», atirou.



Outro dos temas abordados na entrevista foi a posse de bola. O técnico do FC Porto salientou a visão pragmático com que olha para o jogo, mas lembrou que ninguém teve mais percentagem que a sua equipa na Liga 2019/20.



«Estou sempre preparado para o que o jogo me pedir. Fica a informação para quem não sabe: fomos a equipa com mais posse de bola o ano passado. Há certos rótulos que querem colocar que não fazem parte da dinâmica da equipa com bola. Temos de olhar para a posse de bola quando a temos com um objetivo. O futebol é muito simples: é marcar golos e não sofrer. Qual é a melhor forma de desmontar o adversário? Ser mais vertical? Jogar mais em largura? Jogar com mais paciência? Depois depende da qualidade dos treinadores e dos jogadores em interpretarem da melhor forma para se fazerem mais golos e para não se sofrer. Ou seja, para se fazer mais golos do que aquilo que se sofre e, principalmente para mim, fazer golos e não sofrer», concluiu.



A Supertaça Cândido de Oliveira está agendada para esta quarta-feira, às 20h45, em Leiria.