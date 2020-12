Na antevisão da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica, Sérgio Conceição rejeitou que tenha feito ‘mind games’ nas declarações à imprensa.

O técnico começou por ser questionado sobre as declarações de Jorge Jesus, que disse que o Benfica é segunda equipa que joga melhor em Portugal, e afirmou: «Quem está na frente é quem tem merecido mais. Não vejo aqui nada de espanto. Temos Sporting e Benfica à frente no campeonato, mas isto é uma maratona, vamos ver no fim do campeonato quem está melhor e quem está em primeiro.»

«Eu não tenho de comentar o que ele pensou, porque eu também não sei o que vai na cabeça do Jorge Jesus, mas o que me deu a entender é que queria dizer que quem está primeiro é quem está melhor», apontou Sérgio Conceição, adiantando em seguida:

«Hoje falaram de ‘mind’ games, eu falei à RTP e acho que foi completamente normal. Não houve nenhum ‘mind game’. Há tanta coisa do jogo, agora estamos aqui a falar do plano tático, estratégico, poder-se-á especular se poderá estar um jogador em campo ou não... Agora vou fazer de conta que este ou aquele... não sei o quê... Quando pensamos que respondemos de uma forma normal...»

«Eu nem sou desse tipo de jogos. Não sou estúpido nenhum, não sou burro, mas não são os ‘mind games’ que ganham os jogos, como diz Jorge Jesus muitas vezes, e bem. O jogo jogado é que é importante», frisou.

Sérgio Conceição disse ainda que quem vencer este jogo não fica com nenhum ascendente em relação ao próximo encontro entre as duas equipas, dentro de três semanas.

«Mal seria se isso acontecesse. Isto é um título relativo ao ano passado. Queremos muito ganhar, mas temos outros objetivos para a época essências para nós. Mau seria se ficássemos agarrados a um jogo, até porque num jogo tudo pode acontecer.»