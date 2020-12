Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da RTP3, após a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica (2-0):



«Cumprir era ganhar através do que achava que podíamos explorar na equipa do Benfica. Sabendo que isto é uma final e com este rival, é sempre competitivo. Há sempre uma boa agressividade. A bola dificultava a ação dos jogadores, é diferente e como dizemos na gíria, pincha muito. Não é que o terreno também ajudasse.



A estratégia foi bem conseguida. Sabíamos que se fossemos defensivamente fortes, não confundir com jogar à defesa, podíamos ferir o adversário. Se encontrássemos o Corona e o Otávio que, acelerando e de frente para a linha defensiva do Benfica, podíamos explorar alguma fragilidade em termos de velocidade e estaríamos mais perto de vencer. Foi assim que aconteceu o lance do penálti.



Depois os laterais do Benfica expuseram-se muito e se saíssemos por fora, conseguiríamos chegar lá à frente com perigo. Tudo o que aconteceu foi falado e trabalhado com os jogadores. A vitória tem que ver com isso: rigor e boa interpretação da estratégia definida. Os jogadores têm esse mérito e merecem este título.»



«Os meus médios que jogam nos corredores, o Otávio e o Corona, pisaram sempre terrenos diferentes. Eu queria o Otávio de frente para o jogo e o Corona de costas para o jogo. Fez parte da tal estratégia. Quem perde acaba sempre por tentar... Ouvi a flash do Jorge e disse que o Grimaldo teve três situações, mas foram as únicas que tiveram. Tivemos mais conteúdo dentro desse plano tático.



Acho que este jogo deveria ter sido disputado há mais tempo. Infelizmente, o mundo vive uma situação complicada. Por isso, o jogo foi jogado em cima de um ciclo terrível de jogos. Ganhámos o campeonato e a Taça, concluímos este ano triste de forma muito boa em termos desportivos. A partir de amanhã vamos pensar no Natal, aproveitar o dia de amanhã com quem gostamos e no dia seguinte vamos pensar no Vitória. Foi bom, porque temos jogadores que não estão habituados a jogar jogos destes, de lágrima no olho. Ainda não estive com o Jorge, mas já lhe desejei um Santo Natal para ele e para a família.»