O treinador do Benfica, Jorge Jesus, admite que seria «muito gratificante» terminar «um ano difícil e muito exigente para todos» com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira. Os encarnados defrontam o campeão nacional e detentor da Taça de Portugal na próxima quarta-feira, em Aveiro.

«É um clássico e, como qualquer clássico, terá emoção e paixão. Espero aquilo que todos esperam: um grande jogo de futebol, disputado por duas equipas com muita qualidade. Cabe-nos trabalhar mais para que seja o Benfica a vencer o primeiro troféu da temporada», lançou Jesus, em declarações à revista FPF 360.

Este vai ser o primeiro troféu disputado por Jorge Jesus desde o regresso a Portugal e o ex-técnico do Flamengo frisa que foi com essa intenção que voltou ao país e ao Benfica, com a «ambição» de ter sucesso.

«Claro que é importante voltar a ter sucesso em Portugal e foi para isso que regressei ao meu país e ao Benfica, mas a verdade é que chego a este jogo, como disse, com a mesma ambição e vontade de vencer que sempre tive», disse.