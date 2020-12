O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, antecipou uma final «difícil» na edição 2020 da Supertaça Cândido de Oliveira, a disputar na próxima quarta-feira, ante o Benfica, em Aveiro.

«Jogo de final, difícil, onde estão presentes os dois clubes rivais com historial mais rico. É um jogo sem favoritos à partida e que, como todos, terá a sua história, a sua vida própria dentro de um enquadramento de grande qualidade das duas equipas que se defrontam», referiu Conceição, na antevisão dada à mais recente edição da FPF 360, revista da Federação.

Conceição venceu já precisamente uma Supertaça ao Benfica, em 1996, ao serviço do FC Porto. Uma conquista que foi recordada pelo agora técnico dos azuis e brancos. Depois do 1-0 em casa, o FC Porto foi ao antigo Estádio da Luz confirmar a conquista, com uma goleada por 5-0.

«Foram momentos diferentes, na altura foi também muito saboroso conquistar essa Supertaça em casa do rival com uma vitória algo expressiva. Lembro-me que foi um jogo fantástico, daqueles em que corre mesmo tudo bem e merecemos essa conquista, que na altura abrilhantou ainda mais uma época vitoriosa», notou.