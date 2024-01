O Qatar inaugurou a Taça Asiática com um triunfo, sobre o Líbano, por 2-0. Numa partida de sentido único, e aquém do expectável para partidas inaugurais, os anfitriões venceram graças aos golos dos Akram Afif, aos 45m e 90+6m, e de Ali Amoez, aos 56m.

Entre os titulares qataris esteve Pedro Ró-Ró, defesa de 33 anos, que nasceu em Portugal, tem dupla nacional cabo-verdiana, e joga no Qatar desde a época 2010/11. De lembrar que Ró-Ró fez formação no Benfica e no Farense.

Nota para o regresso dos longos descontos. Nesta partida jogaram-se mais de 100 minutos.

No Grupo A estão a China e o Tajiquistão, que entram em campo na tarde deste sábado, a partir das 14h30. O Qatar volta à ação na quarta-feira para medir forças com o Tajiquistão.