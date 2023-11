O Liverpool está nos quartos de final da Taça da Liga depois de ter vencido em Bournemouth, por 2-1, com Darwin Nuñez a saltar do banco para resolver a eliminatória com um grande golo. Diogo Jota também começou no banco e só foi chamado à contenda depois do golo do antigo avançado do Benfica.

Jurgen Klopp rodou a equipa, com oito alterações em relação ao triunfo sobre o Nottingham Forest (3-0), mas manteve um ataque forte, composto por Szoboszlai, Gakpo e Mohamed Salah e os visitantes acabaram por adiantar-se no marcador com um golo do internacional neerlandês, na sequência de um cruzamento de Harvey Elliot, aos 31 minutos.

A equipa de Anfield parecia lançada para uma noite tranquila, mas o Bournemouth ainda conseguiu empatar, aos 64 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Alex Scott que permitiu a Justin Kluivert, contratado no último verão à Roma, estrear-se a marcar pela nova equipa.

Darwin Nuñez, que tinha acabado de entrar, precisou apenas de quatro minutos para recuperar a vantagem do Liverpool, com um golo de levantar o estádio. O avançado uruguaio destacou-se sobre a esquerda, puxou a bola para dentro e disparou, em arco, para o segundo poste, sem hipótese para Andrei Radu.

O Bournemouth ainda carregou sobre a baliza do Liverpool, nos últimos quinze minutos, teve oportunidades por David Brooks e Hamed Taroré, mas não conseguiu novo empate e está fora da competição.

O jogo acabou com os adeptos do Liverpool a entoarem o apelido de Darwin nas bancadas: «Nuñez. Nuñez, Nuñez».

Veja aqui o grande golo de Darwin Nuñez: