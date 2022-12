O Arouca venceu esta sexta-feira o Santa Clara por 2-1, no Estádio de São Miguel, nos Açores, garantindo o primeiro lugar do grupo G e respetiva qualificação para os quartos de final da Taça da Liga ao chegar ao golo da vitória quando estava a jogar com nove e contra 11.

Opoku deu vantagem à equipa comandada por Armando Evangelista, aos 30 minutos, no golo que fez a diferença ao intervalo.

Na segunda parte, o mesmo Opoku foi expulso com vermelho direto aos 50 minutos e, pouco depois, Matheus Babi fez o 1-1 ao minuto 56, para um Santa Clara que já não tinha hipóteses de apuramento à partida para o jogo.

O Arouca viu a missão dificultada com a segunda expulsão, a de David Simão, por acumulação de amarelos, ao minuto 73. Contudo, em nove contra onze, o Arouca marcou mesmo o golo da vitória e que daria o apuramento, por Oday Dabbagh, ao minuto 87.

Os arouquenses tiveram de esperar cerca de cinco minutos pelo desfecho do Feirense-Leixões, que ditou triunfo dos fogaceiros, por 2-1.

A equipa de Matosinhos, líder isolada do grupo à partida para o jogo, adiantou-se no marcador aos 54 minutos, por Erivaldo, mas o Feirense deu a volta ao marcador, com golos de André Rodrigues (63m) e Jardel (90+7).

O Arouca vence o grupo com oito pontos, os mesmos do Feirense, segundo, tendo a equipa de Evangelista levado a melhor graças à diferença de golos (7-3 para 7-5 da equipa de Santa Maria da Feira). O Leixões termina em terceiro, com sete pontos, seguido de UD Oliveirense (dois) e Santa Clara (um).

O vencedor do grupo C encontra o Arouca nos quartos de final: será Benfica ou Moreirense, que jogam no sábado (19 horas).