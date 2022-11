Depois de ter estado a perder por 2-0, o Boavista conseguiu uma reviravolta tremenda e venceu por 3-2 a BSAD, no Jamor, numa partida da primeira jornada do grupo F da Taça da Liga.



O emblema que milita no segundo escalão marcou dois golos em quatro minutos. Aos 20 minutos, Pacheco abriu o marcador em Oeiras e volvidos dois minutos, Brian Saramago ampliou a vantagem da equipa de Nandinho.



Os axadrezados, que apresentaram uma equipa próximo do que tem sido habitual, reduziram por Ricardo Mangas antes do intervalo (37m). Na segunda parte, o Boavista passou para a frente do marcador com dois golos entre os 50 e os 58 minutos: Gorré igualou a contenda e Bruno Lourenço assinou o golo da reviravolta.



Desta forma, o conjunto orientado por Petit colocou fim a uma série de sete jogos sem ganhar para todas as competições. Por sua vez, a BSAD voltou a perder após dois resultados positivos nos últimos dois jogos.



O Boavista lidera, à condição, este grupo F com três pontos. A BSAD ainda não pontuou tal como o Vitória e o Vilafranquense, duas equipas que se vão defrontar este sábado.