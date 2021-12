Jorge Jesus convocou 20 jogadores para o jogo decisivo do Benfica frente ao Covilhã, da terceira jornada do grupo A da Taça da Liga.



Refira-se que alguns dos habituais titulares da equipa encarnada ficaram de fora do encontro. São os casos de Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl ou João Mário.



Em sentido contrário, nota para as inclusões de Svilar, de Tomás Araújo e de Paulo Bernardo, jogadores que têm jogado na equipa B apesar de trabalharem com o plantel principal.



O encontro realiza-se esta quarta-feira, às 19h00, na Luz.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Mile Svilar e Helton;

Defesas: Gilberto, Valentino, André Almeida, Gil Dias, Ferro, Morato e Tomás Araújo;

Médios: Everton, Meïte, Pizzi, Taarabt, Rafa, Gedson Fernandes e Paulo Bernardo;

Avançados: Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.