A lista de convocados do Benfica para o jogo com o V. Setúbal, da 3.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga, conta com muitas novidades.

Rafa e André Almeida ficam de fora por lesão, mas da lista não constam ainda nomes como Vlachodimos, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Gabriel, Samaris, Pizzi ou Taarabt.

Destaque ainda para o regresso do avançado espanhol Raul de Tomás, que tinha ficado de fora por opção técnica, e a chamada de Gonçalo Ramos. Bruno Lage chamou jovens da equipa B: João Ferreira e Pedro Álvaro, que se juntam a Morato nas novidades na defesa, e David Tavares e Tiago Dantas, novas opções no meio campo, juntamente com Gedson e Florentino.

O Benfica não depende apenas de si próprio para chegar à final four da Taça da Liga. Os encarnados têm de vencer o Vitória de Setúbal, de preferência por mais do que dois golos, e esperar por um tropeção do Vitória de Guimarães na receção ao Sporting da Covilhã.

Veja os convocados:

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Mile Svilar;

Defesas: Jardel, Nuno Tavares, Tomás Tavares, João Ferreira, Morato e Pedro Álvaro;

Médios: Chiquinho, Caio, Gedson Fernandes, Florentino, David Tavares e Tiago Dantas;

Avançados: Seferovic, Vinícius, Raul de Tomas, Jota e Gonçalo Ramos.