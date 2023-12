Sérgio Conceição faz nove alterações no onze do FC Porto em comparação com o clássico com o Sporting, que terminou com a vitória leonina por 2-0. Apenas Zé Pedro e João Mário mantêm a titularidade na equipa azul e branca.

Em relação ao jogo de segunda-feira, saem da equipa dos dragões Diogo Costa, Pepe, Zaidu, Pepê, Eustáquio, Alan Varela, Galeno, Taremi e Evanílson e entram Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, João Mendes, Romário Baró, Grujic, André Franco, Ivan Jaime, Namaso e Francisco Conceição.

Quanto ao Leixões, apresenta-se com quatro alterações em comparação à derrota com o Lank Vilaverdense por 1-0.

Equipas oficiais:

FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Zé Pedro, Fábio Cardoso, João Mendes, Romário Baró, Grujic, André Franco, Ivan Jaime, Namaso e Francisco Conceição.

Suplentes FC Porto: Diogo Costa, Taremi, Pepê, Galeno, Jorge Sanchez, Wendell, Alan Varela, Evanílson, Bernardo Folha

Leixões: Stefanovic, João Amorim, Leo Bolgado, Rafael Vieira, Danrlei, Rafa, Wakaso, Fabinho, Moisés Conceição, Adriano Amorim, Paulité.

Suplentes Leixões: Ricardo Moura, Fábio Baptista, Namora, Zag, Moshood, Renato Soares, Ricardo Teixeira, Agostinho, Bright