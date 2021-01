Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), na primeira meia-final da Taça da Liga:

[Explicações para a derrota?]

- Acho que a equipa fez um bom jogo, estivemos sempre por cima do jogo criando mais situações do que o adversário. No único lance enquadrado com a baliza, aos 88 minutos, eles fazem o golo. Nós com algumas situações para ter um resultado diferente. Foi um bocado caído do céu. Merecíamos estar na final de sábado, não aconteceu, há que olhar para o principal objetivo, que é o campeonato.

- Sinto que cada vez entristece-me mais algumas situações. Não entendo porque é que o meu adjunto foi expulso. Pediu um amarelo para o Palhinha e era amarelo. Falei menos do que o adversário e a primeira vez que veio ao banco deu-me amarelo. Todos os jogos é isto. Há dois pesos e duas medidas. Temos de andar contra tudo e contra todos, isto não é um chavão, sinto-me prejudicado.

[Há uma maldição na Taça da Liga?]

- Não há maldição nenhuma..

[Os casos de Sporar e Nuno Mendes tiveram influência?]?

- Não tem nada a ver com isso, perguntem aos dirigentes e aos treinadores0 do Sporting.