Jovane Cabral não segurou as lágrimas no final do clássico com o FC Porto. O avançado deixou a emoção escorrer-lhe pela cara ainda no relvado, logo depois do árbitro João Pinheiro apitar para o final do encontro. O jovem de 22 anos fez os dois golos da reviravolta leonina, que permitiram ao Sporting virar o resultado, ganhar o jogo e apurar-se para a final da Liga, tendo sido muito saudado por todos os colegas de equipa.

Jogadores como Coates, Feddal, Matheus Nunes, João Mário, Pedro Porro, Antunes, Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Gonzalo Plata, Tiago Tomás foram abraçar Jovane, que passou por uma lesão recentemente e esteve cerca de um mês e meio parado, tendo o momento mais emocionante surgido quando foi abraçado longamente pelo adjunto Emanuel Ferro: nessa altura, foi possível ver as lágrimas na cara de Jovane.