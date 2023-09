João Pinto, antigo capitão do FC Porto, foi o representante dos dragões no sorteio da fase de grupos da Taça da Liga, realizado nesta segunda-feira na sede da Liga Portugal.

O atual detentor do troféu vai disputar o Grupo D, a par de Estoril e Leixões. A formação orientada por Sérgio Conceição vai deslocar-se ao reduto do Estoril e receber na última jornada a equipa de Matosinhos.

«É um sorteio que nos merece todo o respeito. Se as equipas estiveram presentes neste sorteio, é porque têm valor para cá estarem. Penso que não há muito a dizer dos nossos adversário, porque o campeonato começou há praticamente um mês e, se calhar, todos apresentarão outros futebolistas, devido ao facto de as inscrições só terem terminado no final de agosto», vincou João Pinto.

O antigo lateral direito salientou que os dragões são «naturalmente favoritos» e «entram em todas as provas com um pensamento de chegar o mais longe possível e, se possível, ganharem».