Com todo o plantel principal a disputar esta quarta-feira a meia-final do Mundial de Clubes, o Liverpool apresentou-se nos quartos-de-final da Taça da Liga Inglesa com uma equipa de reservas e foi goleado por 5-0 pelo Aston Villa.

A jogar em casa, a equipa de Birmingham não deu hipóteses aos jovens da formação dos Reds, orientados pelo técnico Neil Critchley, dos sub-23, já que Jurgen Klopp está no Qatar.

Conor Hourihane abriu o marcador aos 14m para o Villa, que três minutos depois ampliou a vantagem graças a um autogolo de Morgan Boyes. Jonathan Kodjia bisou ainda antes do intervalo, ao marcar aos 37m e aos 45m, e já depois dos 90m o brasileiro Wesley sentenciou o resultado.

Com este resultado, o Aston Villa avança para as meias-finais da Taça da Liga Inglesa.