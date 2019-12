Vitória na Libertadores, no Brasileirão e, para já, a final do Mundial de Clubes no bolso. A época de sonho de Jorge Jesus ainda não chegou ao fim, mas esta terça-feira, no estádio que acolheu os Mundiais de Atletismo, o Flamengo teve de correr muito na segunda parte para recuperar da volta de atraso levou nos 45 minutos iniciais e, no final, vencer por 3-1.

Desligado, lento, previsível. A síntese do que foi o Flamengo de Jorge Jesus na primeira parte, período no qual a equipa saudita, que Jorge Jesus disse ter sido construída por ele, deu uma lição ao criador.

Pouco antes do golo de Al Dawsari (18 minutos), na sequência de um bom desenho ofensivo, o Al Hilal já tinha criado uma soberana ocasião para inaugurar o marcador, mas Al Dawsari rematou para defesa de Diego Alves e, na recarga, Gomis atirou por cima.

O melhor que o Flamengo conseguiu nos 45 minutos iniciais foi um remate de Gerson ao lado e um lançamento de Arrascaeta para Bruno Henrique, que até nem conseguiu visar a baliza adversária.

Muito pouco para a equipa de Jesus, pouco reativa, com uma circulação de bola demasiado lenta e incapaz de igualar os níveis de agressividade positiva de um adversário que, ainda que com menos posse de bola, revelava-se mais sóbrio, dinâmico e chegava mais vezes ao último terço com perigo.

O Fla regressou transfigurado dos balneários e o ataque começou, finalmente, a carburar. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, protagonistas de tantos episódios em 2019, não necessariamente por esta ordem, construíram o empate, desmontando por uma facilidade tremenda a organização defensiva do Al Hilal.

Nos minutos seguintes, o conjunto brasileiro manteve o pé no acelerador, mas aos poucos o Al Hilal foi conseguindo apagar a chama e reequilibrar o jogo.

Só que a entrada do ex-FC Porto de Diego foi decisiva para lançar o Flamengo definitivamente para a vitória, à semelhança do que acontecera em novembro na final da Libertadores.

O experiente médio esteve diretamente envolvido no segundo e terceiro golos. Aos 78 minutos lançou Rafinha no corredor direito, numa jogada concluída por Bruno Henrique, e pouco depois serviu Bruno Henrique, que cruzou para o autogolo de Al Dawsari.

O jogo não terminou sem a expulsão do ex-Sporting e Benfica Andre Carrillo, que aos 84 minutos viu o vermelho direto após uma entrada dura sobre De Arrascaeta.

Em inferioridade numérica, o Al Hilal, que tão bem conta do recado deu na primeira parte, teria de escalar uma montanha, mas o Flamengo desligado, lento e previsível era coisa do passado.

Segue-se Monterrey ou Liverpool no caminho do Mengão, que procura repetir a história de 81.