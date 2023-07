Os preços dos bilhetes para as primeira e segunda fases da Taça da Liga de futebol vão ter redução «a rondar os 50 por cento», anunciou esta segunda-feira a Liga.

«A direção executiva da Liga Portugal decidiu que o preço dos ingressos para as primeira e segunda fases da prova vai oscilar entre os 12 (preço máximo) e os quatro euros (preço mínimo), numa redução que ronda os 50 por cento, em relação aos valores praticados em 2022/23», revelou o organismo.

A Liga aponta este como um «primeiro passo» da política do organismo para «colocar o adepto no centro de todas as decisões», bem como fomentar a sua participação nas competições, «a começar com preços de bilhetes mais ajustados à sua realidade».