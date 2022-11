Declarações de Marco Matias, jogador do Farense, na flash interview à Sport TV, após a derrota em Alvalade, por 6-0, frente ao Sporting, na primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga:

«[Entrada forte do Sporting] Estávamos preparados para a grande pressão que o Sporting ia fazer, infelizmente cometemos alguns erros que, contra uma das grandes equipas portuguesas, pagam-se caro e foi o que hoje aconteceu.

[Como saem de Alvalade?] Com uma aprendizagem. Temos de melhorar nos aspetos em que não estivemos tão bem e que deram em golo do Sporting. É melhorar já no próximo jogo e acredito que o vamos fazer. É apenas um jogo, perder por um ou por seis... íamos perder três pontos na mesma. É uma derrota. Jogamos sempre para ganhar mas sabíamos que era difícil pontuar em Alvalade. Demos tudo o que tínhamos para dar. Infelizmente, não correu tão bem hoje mas vai correr no próximo jogo.

[Primeiro de três desafios com equipas da Liga] Muito positivo para nós ter um grupo só com equipas da Liga. Dá-nos outra ambição, outra maturidade, é isso que também procuramos.»