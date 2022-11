Nuno Almeida foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Sporting-Farense, jogo da primeira jornada do grupo B da Taça da Liga.



O juiz da AF Algarve vai ter André Campos e Pedro Felisberto como auxiliares enquanto Marcos Brazão é o quarto árbitro. Por sua vez, Bruno Vieira vai estar no papel de VAR e contará com o apoio de Hugo Miguel (AVAR).



O Sporting-Farense está agendado para as 20h45 do próximo dia 30 de novembro, em Alvalade.