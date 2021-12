O treinador do Penafiel, Pedro Ribeiro, afirmou esta segunda-feira que a sua equipa vai entrar em campo na terça-feira, ante o Sporting, para mostrar a competência que tem e tentar ganhar o jogo ante um adversário ainda invicto nas competições nacionais em 2021/22.

«Vamos abordar o jogo da mesma forma que abordamos qualquer jogo, com o intuito de tentarmos ser mais competentes do que o adversário e ganhar», disse Pedro Ribeiro, em conferência de imprensa, esta manhã, consciente das dificuldades que vai encontrar.

O Penafiel tem mínimas hipóteses de qualificação para a ‘final four’, mas vai procurar «transformar as dificuldades em motivação» para surpreender os leões, comandados por um Ruben Amorim que mereceu elogios ao técnico adversário, «um dos melhores treinadores portugueses da atualidade» e um «treinador de continuidade». «A Ideia está mais do que sistematizada», analisou Pedro Ribeiro.

«Vamos agarrar-nos a tudo isso e a todas as dificuldades no jogo e transformar em motivação, para tentarmos fazer o que ainda ninguém fez este ano [ndr: nas competições nacionais], que é tentar ganhar ao atual campeão nacional e líder da I Liga, a par do FC Porto», insistiu Pedro Ribeiro.

Em 24 jogos oficiais, o Sporting soma 19 vitórias, dois empates e três derrotas em 2021/2022. As três derrotas foram na Liga dos Campeões (duas com o Ajax, uma com o Dortmund) e os dois empates na I Liga, com Famalicão e FC Porto.

«Por mérito dos meus jogadores, ganhámos o direito de jogar com o campeão nacional e acredito que muita gente quererá ver esse jogo, mas o objetivo principal são os jogos seguintes, o de domingo, neste mesmo estádio. O apoio deles é fundamental, mas é mais importante nos momentos de decisão do que nos momentos em que as coisas já estão definidas», concluiu o técnico.

O Sporting precisa de apenas um empate para garantir o primeiro lugar do Grupo B e qualificar-se para a final a quatro da competição, vencendo a oposição do Famalicão, que também tem três pontos, e do Penafiel, ainda sem qualquer ponto e praticamente afastado da decisão.

O Penafiel-Sporting joga-se a partir das 20h15 no Estádio Municipal 25 de Abril.