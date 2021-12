Luís Freire na conferência de imprensa no Dragão após a derrota, por 1-0, diante do FC Porto, que ditou o afastamento do Rio Ave da Taça da Liga:

«[Análise e balanço do jogo e da competição] O nosso balanço é muito positivo porque eliminámos o Varzim e o Arouca e fizemos um excelente jogo com o Santa Clara, o que nos permitiu chegar aqui com uma remota possibilidade. Não é fácil chegar aqui, num contexto complicado, com o primeiro classificado da Liga, independente das alterações, também demos minutos a quem não tem tido muitos e estou extremamente agradado porque responderam muito bem. O FC Porto a partir dos 25 minutos obrigou-nos a recuar, mas tivemos sempre muita entreajuda que permitiu neutralizar muitas vezes o FC Porto e evitar o golo. Tivemos situações para poder assustar mais, mas ao intervalo estávamos satisfeitos com o que estávamos a fazer. Fomos compacto e depois o jogo é decidido num minuto. Temos uma oportunidade excelente para marcar, que era um prémio para o grupo e o FC Porto, com a qualidade que tem, faz o golo. Destacar a atitude dos jogadores, foram muito dignos e trabalhadores. Saímos reforçados como grupo de trabalho e orgulhosos, sabendo que do outro lado está o FC Porto.

[Oportunidades aos jogadores] Vários jogadores jogaram pela primeira vez no Dragão e é uma alegria para mim que os vejo treinar todos os dias, porque eles merecem. Vários jogadores da formação estiveram em campo, estou muito agradado com a prestação que tiveram. Os jogadores sentem que todos contam, estamos envolvidos em várias frentes. Temos de estar contentes com o que fizemos. Os jogadores estão também frustrados, sabiam que se aquela bola entrasse saíamos daqui com a vitória, que era histórica. Como líder estou satisfeito com o que eles fizeram.

[Formato a eliminar seria mais interessante?] Sim, esses formatos são mais justos, mais emocionantes, até para evitar chegar a este ponto em que era muito difícil nós passarmos e o FC Porto também já não podia. Para nós era muito difícil, tínhamos de pontuar sempre no Dragão para passar.»