O Rio Ave, da I Liga, recebeu e venceu o Académico de Viseu, da II Liga, por 3-0, em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga de futebol.

No segundo jogo oficial da época 2023/24 no futebol português, a equipa comandada por Luís Freire chegou à vantagem em cima do intervalo, por Costinha, aos 45+3m.

Na segunda parte, Pantalon dobrou a diferença, aos 52 minutos. O 3-0 final surgiu ao minuto 84, com Costinha a bisar na partida, em Vila do Conde.

Na segunda eliminatória, o Rio Ave visita o Arouca, uma de duas equipas que só entra em ação nessa fase (a outra é o V. Guimarães). O encontro está marcado para domingo, 30 de julho, às 20h30.

Na sexta-feira, o Torreense eliminou o Mafra, no primeiro jogo da eliminatória.

Este sábado, há mais cinco jogos em agenda: Vizela-Marítimo (15h30), Nacional-Penafiel (15h30), Aves SAD-Desp. Chaves (18h00), UD Oliveirense-Gil Vicente (20h30) e Estoril-Paços de Ferreira (20h30).